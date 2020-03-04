بعد مكالمة ترامب لـ زعيم طالبان.. مقتل 20 جنديا في هجمات للحركة

أعلن مسؤولون أفغان مقتل 20 جنديا وشرطيا في هجمات لطالبان بعد ساعات على اتصال ترامب وزعيم الحركة؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى، مساء أمس الثلاثاء، أول مكالمة هاتفية مع زعيم طالبان الملا برادار، حسب ما أعلنت الحركة المسلحة، وذلك بعد أيام من توقيع واشنطن اتفاقا تاريخيا معها.





وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه أجرى محادثة جيدة للغاية مع زعيم طالبان.





وفي وقت سابق، كتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، على تويتر، أن رئيس الولايات المتحدة أجرى مكالمة هاتفية مع الملا برادار أخوند".





كانت الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية قد أصدرتا، السبت، بيانا مشتركا قبل توقيع الاتفاق الأمريكي مع حركة طالبان المتشددة، أوضحت فيه واشنطن أنها ستستكمل سحب قواتها وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.



