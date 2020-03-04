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منوعات

تحليل الأدوية بالكمبيوتر.. حيلة علماء اليابان لمحاولة التصدي لـ فيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:37 م
الوقاية من فيروس
الوقاية من فيروس كورونا
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أ ش أ
يسابق العلماء اليابانيون، الزمن لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال استخدام أحدث أجهزة الكمبيوتر في تحليل العقاقير المتوفرة التي يمكن استخدامها ضد العدوى بالفيروس مع اتساع نطاق انتشاره في أنحاء العالم.

وقال الخبراء اليابانيون، إنه عادة ما يستغرق الأمر بالنسبة للعقاقير الجديدة أكثر من 10 سنوات لتطويرها وطرحها، ولكن العقاقير المتواجدة تتمتع بميزة إمكانية وجود سجل ثابت لها ويمكن أن تختصر الوقت المطلوب للبحث من أجل تطوير علاجات للعدوى بالفيروس الجديد.


وأضاف أحد الخبراء في المعهد الوطني لعلم الوراثة الياباني - في تصريحات صحفية - أن التوافر الفوري للمعلومات من المجتمع العلمي الصيني كان مفيدا لاحتواء الفيروس، مشيرا إلى أن الأدوية المتاحة بالفعل لها إمكانية أعلى فيما يتعلق بسرعة الاستخدام.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولى لعمليات المحاكاة من خلال الكمبيوتر فيما يتعلق بالفعالية الخاصة بالأدوية المتوفرة حاليا في أواخر شهر مارس الجاري.

يذكر أن تفشى فيروس كورونا بدأ في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين بلغ عدد المصابين به أكثر من 90 ألفا، بينما أودى بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص أغلبهم في البر الرئيسي للصين وفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية.
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