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ثقافة

ندوات وورش عمل بثقافة أسيوط ضمن فعاليات مصر أرض المحبة والسلام

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث تواصل فعاليات "مصر.. أرض المحبة والسلام" ضمن برنامج ثقافة المرأة  لليوم الثاني على التوالي والدي أقيم بقصر ثقافة أسيوط بالتعاون فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط.

بدأت فعاليات اللقاء بعقد بندوة تثقيفية للمرأة بعنوان "العنف ضد المرأة" قدمتها رشا فاروق ذكي منسق مشروع تمكين الأسرة، حيث تناولت الحديث حول مفهوم العنف ورفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة، كما ناقشت أسباب العنف ضد المرأة وأنواع العنف ضد المرأة وماهي آثار العنف ضد المرأة وكيفية الوقاية من العنف ضد المرأة. 

تضمن البرنامج ورش عمل فنية متنوعة، حيث تم تقديم  ورشة خرز واكسسوار للفنانة ريتا وفيق وورشة لاسيه للفنانة عائشة عبد المنعم وورشة تطريز وبري للفنانة إيناس حسين وتم شرح مفصل لكل من الأشغال الفنية اليدوية للسيدات الحضور وتم عمل أشكال إبداعية من تنفيذهم.
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