أنباء عن إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بإصابة إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني بفيروس كورونا المستجد، لينضم بذلك إلى قائمة الساسة والمسؤولين المصابين.





وكانت إيران بها النصيب الأكبر من عدد الضحايا والمصابين، حيث استهدف كورونا عددا من المسؤولين كان من ضمنهم نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، التي أكدت إصابتها بالفيروس المستجد.





وقالت المتحدثة باسم مكتب ابتكار، إن نتائج الفحص الأولية حول إصابتها بالفيروس كانت إيجابية.





وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنه فرض على نفسه حجرًا صحيًا، بعد أن ثبتت إصابته.





كما أعلن النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وصرح صادقي، بعد تأكده من الإصابة، بأنه ليس لديه أمل في الاستمرار بالحياة، داعيا إلى الإفراج عن السجناء السياسيين والسماح لهم بقضاء الوقت مع أسرهم.





فيما كان نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي أول مسؤول إيراني أعلن إصابته بفيروس كورونا.





وتوفى رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية الأسبق لدى مصر سيد هادي خسروشاهي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.





ودخل خسروشاهي قبل أيام مستشفى "مسيح دانشوري" بمدينة قم الإيرانية، نتيجة تدهور حالته الصحية، قبل أن توافيه المنية صباح اليوم.





وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" العمالية الإيرانية، اليوم الجمعة، بوفاة مندوب وزارة الزراعة بمدينة "رودبار"، التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران.





وقالت الوكالة، إن "المدير العام لوزارة الزراعة بمدينة رودبار المهندس رضا بور خان علي، توفي اليوم الجمعة؛ بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد".



