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بعد استقالته.. أمين الجامعة العربية لـ غسان سلامة: أديت مهمتك باقتدار.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:51 م
غسان سلامة
غسان سلامة
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آيات أحمد
وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رسالة تقدير وشكر للدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممى فى ليبيا بعد أن قدم استقالته.

وقال "أبو الغيط":  "أوجه رسالة شكر وتقدير للدكتور غسان سلامة الذي أدى مهمته عبر السنوات الثلاثة الماضية بكل اقتدار كبمعوث أممي في ليبيا، وعمل على جمع شمل الليبين على كلمة سواء وأتمنى أن يكون خلفه على نفس القدر من الدراية و المعرفة بثقافة المنطقة وطباعها".

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته بأعمال المجلس الوزارى الـ153 لوزراء الخارجية العرب، أن القوى الخارجية لعبت دورًا سلبيًا فى ليبيا وسوريا واليمن، وزرعت هذه القوى جرثومة المليشيات التي تحارب بالوكالة وتتبنى أجندات غير متسقة ومعادية للدولة الوطنية.

وأكد أنه آن لهذه القوى أن ترفع أيديها عن الاراضى العربية وفى نهاية المطاف لن تستطيع تلك القوى الغير عربية أن تحفر لنفسها وجودًا دائمًا على الأراضى العربية.

وبدأ منذ قليل، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى الدورة العادية 153 على مستوى وزراء الخارجية العرب، والذى يعقد كل عام في هذا التوقيت، تحضيرا للقمة العربية المقبلة والتى تستضيفها الجزائر هذه الدورة.
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