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فيديو جراف

تفاصيل أزمة شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. فيديو جراف

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:40 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي
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إسلام عبد الهادي
تسبب وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، بحالة واسعة من الجدل، وذلك بعد نشره رسالة عبر فيس بوك، تحدث فيها عن علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

الرسالة التي نشرها شقيق ياسمين عبد العزيز، حملت كلمات قاسية وتسائل فيها عن طبيعة علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

تطورت الأمور بين شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وتبادل الطرفين الرسائل على السوشيال ميديا، ما تسبب في حالة استياء من رواد السوشيال ميديا، ودفع الفنان محمد محمود عبد العزيز للرد عبر فيديو نشره على انستجرام.

لكن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حسما الجدل في نهاية الأمر، ويمكنك معرفة التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من خلال الفيديوجراف التالي.
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