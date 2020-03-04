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فن

اخبار الفن .. زواج احمد فلوكس.. حذف عود البطل من يوتيوب .. خناقة شقيق ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:17 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى
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أحمد إبراهيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


بنت ناس ومن عيلة.. أحمد فلوكس يعلن عن زواجه

نشر الفنان احمد فلوكس ، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن زوجته الجديدة وقصة حبه.

 

أول تعليق لـ عمر كمال بعد رفع عود البطل من يوتيوب

نشر المطرب الشعبى عمر كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى اول تعليق له بعد حذف اغنيته الجديدة عود البطل من يوتيوب.

 

حذف أغنية عود بطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال من اليوتيوب

حذف موقع اليوتيوب أغنية "عود بطل" الذى يقوم بتقديمه كل من المطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال.

 

القصة الكاملة لـ علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. شقيقها فجر الأزمة

أسدل الستار أخيرا على الجدل المثار حول علاقة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى  باعتراف كل منهما بحب الآخر بعد وصلة ردح بين أحمد العوضى وشقيق ياسمين عبد العزيز وهى العلاقة التى شغلت محبيهما من الجمهور وداخل الوسط الفنى خاصة أن ياسمين عبد العزيز كانت تمر بفترة عصيبة بعد انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة وخلافها الحاد مع الفنانة ريهام حجاج التى تزوجت منه.  

 

بعدما أعلنا عن حبهما.. تعرف على فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

قطعت الفنانان ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، الشك باليقين بعدما أعلنا عن علاقتهما الرومانسية وأعلنا ارتباطهما.

 

مش انت اللى تتجوزها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار مجددا على أحمد العوضى

نشر وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يهاجم فيه أحمد العوضى بعد وصلة الردح التى نشبت بينهما منذ ساعات قليلة بسبب شقيقته ياسمين وعلاقتها بالعوضى.

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