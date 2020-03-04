AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مش انت اللى تتجوزها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار مجددا على أحمد العوضى

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:29 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى ووائل عبد العزيز
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يهاجم فيه أحمد العوضى بعد وصلة الردح التى نشبت بينهما منذ ساعات قليلة بسبب شقيقته ياسمين وعلاقتها بالعوضى. 

وقال وائل: "ردك متوقع جدا لأن هو ده أسلوبك ومش هيتغير، بس أنا هرد عليك، بالنسبة إن حد بيصرف علّيا، عمرها ما اديتني جنيه في جيبي وأحب افكرك إني قاعد في بيت إيجار وراكب عربية تويوتا كنت جايبها قسط من شقايا، وأظن انت شفتها أيّام مسلسل لآخر نفس لما كان معاك عربية لانسر.. ويا دوبك حوشت عشان اغير عربيتي قريب.. وحتى لو حد من أهلي ساعدني في وقت ضيقة انت مالك!! ولا معندكش كلام تقوله؟!!!".

اقرأ ايضا:

وأضاف وائل: "أما الشغل اللي أنا فاشل فيه فلو بتعتبر ١٧ جايزة أخدتهم في أربع سنين فشل فياريت تعرف تبقى فاشل زيي، لكنك مش هتعرف للأسف.. ومش انت اللي تحدد فشلي ونجاحي في أي شيء لأنك طالع على رقبة الناس.. أما أختي فالمواقف والسنين اللي فاتت هيا الي هتبين أنا عملت عشانها إيه.. وكلمة إني طالع على حسها كل الناس عارفة إني شقيت طريقي لوحدي من ١٥ سنة وعلى الرغم من ده فأنا عادي أبطل تمثيل من بكره قدام مصالح أختي".

وأوضح وائل: "أخيرا بقى.. ردّك ده علّيا أثبتلي إنك ولا همك الإنسانة اللي انت ماشي تعاكسها في كل حتة وعلى صفحات السوشيال وسيبت المهم وابتديت في تشويهي ومفكرتش تاخد خطوة محترمة تجاهها، إلا إنك جريت عل الترند وهتشتغل شغل قذر لأن ده اللي يهمك "ترند" "دور بطولة" "فلوس" "عربيات"، وبالنسبة للناس اللي بتقول إني بتكلم على موضوع زي ده على السوشيال ياريت تدخلوا تشوفوا صفحاتهم وتعرفوا إن الموضوع متعارف عليه للناس إلا أهلها.. ياسمين سألتني بعد الطلاق إنها ممكن تحب وتتجوز وانا أول واحد قولتلها طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقى أول حد يفرحلك.. بس مش انت!! لأني اعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحة كلامي".


اقرأ ايضا: 

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك


وتابع: "ونصيحة مني ليك لما تدخل عل ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل، لو فعلا بتفهم كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقى قوية تاني.. مش يتصور صور زي دي يا محترم.. وأخيرا في ٥ اكونت باسمي على فيس بوك وإنستجرام معرفش عنهم حاجة.. وده آخر كلام عندي في الموضوع ده وهسيبه للأيام تكشف الحقائق".

اقرأ ايضا | ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

وكانت ترددت فى الأيام الماضية أقاويل عن علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز بالفنان أحمد العوضى، بدأت بنشره صورة لفنانة تشبه ياسمين عبد العزيز وكتب تعليقا عليها بأنها فتاة أحلامه، وبعدها نشر صورة تجمعه بياسمين، إلا انهما لم يعلنا بشكل رسمي عن ارتباطهما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم محمد رمضان: ليه ‏حابب تكرّه الناس فيك

رسالة قاسية.. شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم محمد رمضان.. تفاصيل

بعد الرسالة شديدة اللهجة من شقيق ياسمين عبد العزيز لها بسبب أحمد العوضي.. معلومات لا تعرفها عن الأخير

شقيق ياسمين عبد العزيز يغلق حسابه على «فيسبوك» بعد هجومه عليها

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

بقالي سنتين بهتم بيها.. سيدة تفاجأ بصدمة كبيرة داخل منزلها.. صور

كيفية تشغيل مكالمات الواتساب فى 4 خطوات

حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح

شريف أشرف: هناك أزمة في الكرة المصرية.. وصدمت بعد عودتي من فنلندا.. فيديو

شبورة وأمطار.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والقاهرة تسجل 28 درجة

الحل مصري.. مجدي بدران:١٠ مستشفيات في ووهان بالصين تعالج كورونا بعلاج الملاريا المصري ونسبة الشفاء ٧٦٪.. فيديو

AdvertisementS

الحل مصري.. مجدي بدران:١٠ مستشفيات في ووهان بالصين تعالج كورونا بعلاج الملاريا المصري ونسبة الشفاء ٧٦٪.. فيديو

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز

مش انت اللى تتجوزها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار مجددا على أحمد العوضى

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صابر والعشاء الأخير.. قاتلة زوجها بالقليوبية : حياتى كانت ضرب وإهانة وذل

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

فيديو ساخر.. مي كساب: «آدي آخرة القعدة من غير شغل يا نقابة»

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

بعد فتح باب الخروج.. تعرف على شروط المعاش المبكر للموظفين

شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

لأول مرة.. ستروين تقدم Ami أصغر سيارة كهربائية .. صور