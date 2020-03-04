مش انت اللى تتجوزها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار مجددا على أحمد العوضى





وقال وائل : " ردك متوقع جدا لأن هو ده أسلوبك ومش هيتغير، بس أنا هرد عليك، بالنسبة إن حد بيصرف علّيا، عمرها ما اديتني جنيه في جيبي وأحب افكرك إني قاعد في بيت إيجار وراكب عربية تويوتا كنت جايبها قسط من شقايا، وأظن انت شفتها أيّام مسلسل لآخر نفس لما كان معاك عربية لانسر.. ويا دوبك حوشت عشان اغير عربيتي قريب.. وحتى لو حد من أهلي ساعدني في وقت ضيقة انت مالك!! ولا معندكش كلام تقوله؟!!!".





اقرأ ايضا:

وأضاف وائل : "أما الشغل اللي أنا فاشل فيه فلو بتعتبر ١٧ جايزة أخدتهم في أربع سنين فشل فياريت تعرف تبقى فاشل زيي، لكنك مش هتعرف للأسف.. ومش انت اللي تحدد فشلي ونجاحي في أي شيء لأنك طالع على رقبة الناس.. أما أختي فالمواقف والسنين اللي فاتت هيا الي هتبين أنا عملت عشانها إيه.. وكلمة إني طالع على حسها كل الناس عارفة إني شقيت طريقي لوحدي من ١٥ سنة وعلى الرغم من ده فأنا عادي أبطل تمثيل من بكره قدام مصالح أختي".

وأوضح وائل: "أخيرا بقى.. ردّك ده علّيا أثبتلي إنك ولا همك الإنسانة اللي انت ماشي تعاكسها في كل حتة وعلى صفحات السوشيال وسيبت المهم وابتديت في تشويهي ومفكرتش تاخد خطوة محترمة تجاهها، إلا إنك جريت عل الترند وهتشتغل شغل قذر لأن ده اللي يهمك "ترند" "دور بطولة" "فلوس" "عربيات"، وبالنسبة للناس اللي بتقول إني بتكلم على موضوع زي ده على السوشيال ياريت تدخلوا تشوفوا صفحاتهم وتعرفوا إن الموضوع متعارف عليه للناس إلا أهلها.. ياسمين سألتني بعد الطلاق إنها ممكن تحب وتتجوز وانا أول واحد قولتلها طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقى أول حد يفرحلك.. بس مش انت!! لأني اعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحة كلامي".





اقرأ ايضا:

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك





وتابع: "ونصيحة مني ليك لما تدخل عل ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل، لو فعلا بتفهم كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقى قوية تاني.. مش يتصور صور زي دي يا محترم.. وأخيرا في ٥ اكونت باسمي على فيس بوك وإنستجرام معرفش عنهم حاجة.. وده آخر كلام عندي في الموضوع ده وهسيبه للأيام تكشف الحقائق".



اقرأ ايضا | ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

وكانت ترددت فى الأيام الماضية أقاويل عن علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز بالفنان أحمد العوضى، بدأت بنشره صورة لفنانة تشبه ياسمين عبد العزيز وكتب تعليقا عليها بأنها فتاة أحلامه، وبعدها نشر صورة تجمعه بياسمين، إلا انهما لم يعلنا بشكل رسمي عن ارتباطهما.