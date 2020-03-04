AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:46 ص
محمد عبد العزيز وياسمين
محمد عبد العزيز وياسمين
Advertisements
محمد بدران
هاجم الفنان محمد محمود عبد العزيز، وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك على خلفية انتقاده لعلاقة ياسمين بالفنان أحمد العوضي.

ونشر محمد عبد العزيز عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو وعلق "ألف خسارة على الرجولة أما الأخ يتكلم عن أخته كده.. ياسمين بـ 1000 راجل".

وشنَّ الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، هجوما على شقيقته بعد الأخبار والصور التي تم تداولها مؤخرًا وتصدرت موقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بوجود علاقة عاطفية بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

وكتب وائل عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة، شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتاذيت فيها إزاى وقضيته الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. نجوم الوسط الفني في عيد ميلاد دلال عبدالعزيز وأحمد السبكي

تحيا مصر.. شاهد: أحدث ظهور لـ محمد محمود عبد العزيز

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد محمود عبد العزيز.. دماغى بتسرح

أحبك.. رسالة رومانسية من محمد عبد العزيز لخطيبته في عيد الحب

ياسمين عبدالعزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

عايزين نعرف نوع العلاقة عشان سمعتنا.. رسالة نارية من وائل عبد العزيز لـ شقيقته ياسمين

ترشيحاتنا

كارتيرون يقرر استبعاد عبد الله جمعة من مواجهة الترجي.. اعرف السبب

3 أمور تحدث لك عند الاستغفار

الأرصاد السعودية تحذر من طقس الأربعاء

أهم الأخبار | السيسي يطالب القوات المسلحة بـ الاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي.. حسن شاكوش: هاني شاكر قدوة لنا ونحترم قراراته

تصريحات مثيرة لـ محمد صبحي.. هاجم أشرف عبد الباقي وهذا تعليقه على لقب "وزير الأخلاق"

تستاهل تبقى أحسن من بيومي فؤاد.. أحمد سعد يدعو لشقيقه عمرو أمام الكعبة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني