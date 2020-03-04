ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

هاجم الفنان محمد محمود عبد العزيز، وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك على خلفية انتقاده لعلاقة ياسمين بالفنان أحمد العوضي.





ونشر محمد عبد العزيز عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو وعلق "ألف خسارة على الرجولة أما الأخ يتكلم عن أخته كده.. ياسمين بـ 1000 راجل ".





وشنَّ الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، هجوما على شقيقته بعد الأخبار والصور التي تم تداولها مؤخرًا وتصدرت موقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بوجود علاقة عاطفية بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.





وكتب وائل عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة، شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتاذيت فيها إزاى وقضيته الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".