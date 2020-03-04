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فن

عايزين نعرف نوع العلاقة عشان سمعتنا.. رسالة نارية من وائل عبد العزيز لـ شقيقته ياسمين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:11 ص
شروق حمدى
فاجأ الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيه بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقته من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

قال وائل عبد العزيز في رسالته: "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وانتي عيلة صغيرة".

وأضاف وائل عبد العزيز: "بداية من مشاكلك مع الشاعر وبراده وانتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاي وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب الي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها.. ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي انا "ووالدتك" انك تكبري وتبقي نجمه في مجالك".

وأضح وائل عبد العزيز خلال رسالته: "سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد الي ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك.. لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد اصغر منك بـ 10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش اَي لازمه علي حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح".

وأشار وائل عبد العزيز: "من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا.. من امتي الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وانتي حره فيها.. انا هتكلم علي الشق الي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيله عشان تعملي اللي علي مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي ايه رايحة على فين".

وأكمل وائل عبد العزيز: "اما بالنسبه للأخ الي ماشي وراكي في كل حته وشايفك البيضة الدهب الي هتفقسله كل يوم احب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دي الأصول وده الاحترام.. وطبعا لانك عارف انك مرفوض رافضا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي انت سالكه من سنين مع بنات الناس!!".

وأنهى وائل عبد العزيز رسالته "انا من رأيي كفاية عليك البطولة الي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لان طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمه جو الصور والمعاكسات ده وانا مبخفش من تهديد حد".

يذكر أن أنباء انتشرت في الأيام القليلة الماضية تفيد ارتباط كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، خاصة بعد ظهورهما في أكثر من صورة معا في الاحتفال بعيد ميلاد ياسمين، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة علاقتهما.
عايزين نعرف نوع العلاقة عشان سمعتنا.. رسالة نارية من وائل عبد العزيز لـ شقيقته ياسمين
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