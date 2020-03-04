تقارير مغربية | تأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

أكدت تقارير صحفية مغربية عن احتمالية تأجيل مباراة فريقهم الرجاء البيضاوي، أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية (البطولة العربية)، بسبب فيروس كورونا.





وذكرت صحيفة المنتخب أنه يوجد اتجاه من الاتحاد العربي لكرة القدم، لتأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء، خوفًا من فيروس كورونا (كوبيد 19) ، والذي ظهرت حالة إصابة به في المغرب.





يذكر أن مباراة الذهاب، والتي أقيمت باستاد الإسماعيلية بمصر، قد انتهت بفوز برازيل مصر بهدف نظيف.





وتقام مباراة العودة على ملعب محمد الخامس بالمغرب يوم 15 من الشهر الجاري.