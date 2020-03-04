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أخبار العالم

كورونا يجبر إسرائيل على فرض حجر صحي على 5 دول أوروبية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:37 م
نتنياهو
نتنياهو
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محمد علي

فرض الاحتلال الإسرائيلي حالة الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، على المسافرين القادمين من خمس دول أوروبية، بالإضافة إلى إيطاليا، بعد ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  ذلك اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.


وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الصحة الإسرائيلية "سنطلب من جميع المسافرين القادمين من فرنسا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، والنمسا الشروع بعزل أنفسهم".


وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق الأسبوع الماضي فرض تدابير مماثلة على القادمين من إيطاليا.


وأحصت إسرائيل 15 إصابة بالفيروس في الأراضي التي احتلتها.


وقال نتنياهو "نحن في وضع أفضل من أي دولة أخرى لأنني أعطيت تعليمات بالعمل بأفضل الطاقات واتخذنا إجراءات صارمة لإبطاء انتشار الفيروس في إسرائيل".


وأضاف نتنياهو الذي يتصدر حزبه الليكود نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الإثنين الماضي "بخلاف دول أخرى، اعتمدنا سياسة العزل وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة".


وتعد فرنسا واحدة من أبرز الدول الأوروبية التي انتشر فيها الفيروس المستجد إلى جانب إيطاليا وألمانيا.. وسجلت فرنسا وفاة أربع حالات، مع وجود أكثر من 200 حالة مؤكدة على أراضيها.


وتستعد الدولة الأوروبية إلى مواجهة انتشار الوباء الذي سيؤثر على الحياة اليومية للفرنسيين.


ويوجد حوالي 150 ألف فرنسي في إسرائيل، نسبة كبيرة منهم تحمل الجنسية الإسرائيلية إلى جانب الفرنسية. ويثير سفر هؤلاء وعدم التزامهم منازلهم مخاوف السلطات.


من جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان، إن السلطات لم تتخذ بعد قرارا بشأن الإجراءات الفعلية المتعلقة بغير الإسرائيليين.


مشيرا إلى أن القرار بشأنهم سيتخذ في الأيام المقبلة، خاصة وأن الدولة العبرية تحتفل بعيد الفصح الشهر المقبل.


وعادة ما تشهد إسرائيل حركة نشطة مع وصول عشرات آلاف اليهود من جميع أنحاء العالم وخاصة من فرنسا للاحتفال بالعيد.

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