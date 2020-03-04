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رياضة

تأجيل أم إلغاء أولمبياد طوكيو 2020 .. اللجنة الأولمبية الدولية تكشف الحقيقة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:55 م
اولمبياد طوكيو 2020
اولمبياد طوكيو 2020
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عمرو ابوبكر
ترددت أنباء عن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، بعد انتشار فيروس كورونا الذي أرعب العالم .

وأعلنت العديد  من الدوريات الأوروبية توقف مسابقاتهم حفاظا منهم على أرواح الجماهير ولاعبي الكرة.

وأوضح الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حقيقة ما يتردد بشأن إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال باخ في تصريحات نشرتها وكالة "فرانس برس": "نواجه تحديات كثيرة، لكن لا أريد رمي المزيد من الشائعات".

وأضاف: "اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد مجددًا التزامها التام لتأكيد نجاح الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020".

وواصل: "لم يتم التطرق إطلاقا إلى كلمة إلغاء أو تأجيل خلال اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم".

وأوضح: "اللجنة التنفيذية استمعت إلى تقرير اللجنة المنظمة للألعاب والتي يتماشى موقفها تمامًا مع موقف اللجنة الأولمبية الدولية".

وأكمل : جددت اللجنة المنظمة التزامها الكامل من أجل إنجاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وأكد: "تم إنشاء لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020، ومدينة طوكيو، والحكومة اليابانية ومنظمة الصحة العالمية".

وأتم: "لدينا هذه اللجنة المشتركة التي تعقد اجتماعاتها بصورة دائمة، ونبحث عن إجابات لكل سؤال، لكننا لا نقوم بتوقعات حول ما يمكن أن يحصل من تطورات في المستقبل".

وتستعد منتخبات مصر في العديد من الألعاب للمشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.
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