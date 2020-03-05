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مرأة

لن تصدق.. فاكهة غير متوقعة تحمي القلب من الجلطات

الخميس 05/مارس/2020 - 06:20 ص
فوائد البلح لصحة
فوائد البلح لصحة القلب
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نهى هجرس
نشرت الدكتورة سهام سوقية، استشاري الصحة والتغذية، تدوينة عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك عن فوائد تناول البلح على الصحة، وأهمها صحة القلب.

وكتبت الدكتورة سهام سوقية فوائد البلح لصحة القلب ومنها:
- يحتوي البلح على نسبة جيدة من معدن البوتاسيوم المهم لعمل عضلة القلب
- أجريت بعض الدراسات و أثبتت بأن للبوتاسيوم دور مهم جدًا في الوقاية من الجلطات وأمراض القلب والشرايين
- أيضًا البوتاسيوم يساعد على زيادة تنظيم ضغط الدم
- يساهم في المحافظة على توازن السوائل في الجسم
- بالتالي له دور مهم جدًا في المحافظة على صحة القلب والاوعية الدموية
- احتواء البلح على الألياف القابلة للذوبان بالتالي تساهم في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب


فوائد البلح لصحة الجهاز الهضمي ....
البلح غني بالالياف الغذائية وبعض المعادن كالبوتاسيوم

لهذا يعتبر مهم جدًا في :
- تعزيز صحة الجهاز الهضمي
- وقاية الجهاز الهضمي من اضطرابات الهضم والامساك
- تسهيل عمل الامعاء وتوازن سوائل جسم

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