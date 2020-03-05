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توك شو

تامر أمين عن إعدم عشماوي: شفى غليل كل المصريين.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 12:27 ص
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو

قال الإعلامي تامر أمين، إن اليوم تم إعدام الإرهابي هشام عشماوي، مؤكدًا أن الخبر "شفى غليل كل المصريين".


وأضاف تامر أمين، أثناء تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن قرار الإعدام كان سريعًا، موضحًا "نستطيع أن نقول فلتهدأ أرواح الشهداء، وتهدأ دماء أهالي الشهداء التي كانت تغلي بسبب الرغبة في القصاص والانتقام والثأر ممن قتل أولادهم".


وتابع تامر أمين، أن القصاص للشهداء وسرعة تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي أثلج صدورنا.


وأوضح تامر أمين، أن "العدل البطيء نوع من أنواع الظلم؛ لأنه يترك أهل الضحية يعانون ويخسرون ويبكون وقلوبها تتمزق وحياتهم تتدمر وبيوتهم تخرب بينما الجاني حي يرزق على قيد الحياة رغم أنه السبب في إزهاق أرواح الشهداء الأبرياء وهذا ليس عدلًا".


وأشار تامر أمين إلى أن محاكمة الإرهابي عادل حبارة استمرت لـ 7 سنوات، في حين أن محاكمة "عشماي" لم تستغرق وقتا طويلا وأن القصاص تم سريعًا.


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