كيف تم إعدام هشام عشماوي ولماذا يوضع غطاء أسود على الرأس.. تفاصيل

قال حسين الفقي منفذ أحكام الإعدام السابق، إنه يتم إدخال المحكوم عليه بالإعدام إلى غرفة الإعدام ويقف على طبلية الإعدام ويوضع غطاء أسود على رأسه وتفتح الطبلية لتنفيذ حكم الإعدام.
وأضاف حسين الفقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حبل غرفة الإعدام به نسبة من الحرير ويتم تنفيذ به حالتين أو 3 فقط ويتم استبداله وطوله مترين".
وتابع حسين الفقي: "يتم وضع صابون على حبل المشنقة كي يسهل عملية تنفيذ حكم الإعدام، وتنفيذ عملية الإعدام يستغرق دقيقتين فقط".
وأكمل حسين الفقي: "يتم وضع غطاء أسود على رأس المحكوم عليه بالإعدام لتلافي شكل المحكوم عليه بعد تنفيذ حكم الإعدام".
ولفت حسين الفقي: "الإرهابي هشام عشماوي لازم يتشنق 70 مرة، والإرهابي حبارة شتمنا قبل تنفيذ حكم الإعدام، وبالتأكيد هذا ما حدث مع عشماوي".
وتابع حسين الفقي: "مسجون الإعدام لا يعرف النوم؛ لأنه يعيش في حالة قلق وخوف مستمر، ونحصل على مواصفات المسجون وحجمه، للتعرف على كيفية تنفيذ حكم الإعدام".