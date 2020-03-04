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أخبار العالم

لغز القارة السمراء.. العلماء في حيرة من عدم انتشار كورونا بأفريقيا.. وتستر الحكومات مستحيل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ينتشر فيروس كورونا سريعًا خارج مسقط رأسه في الصين، لكن قارة أفريقيا وتحديدًا جنوب الصحراء الكبرى، هي واحدة من أكثر المناطق هشاشة وأقلها تحصينا من الأوبئة في العالم، لم تنتقل إليها العدوى تمامًا تقريبًا، الأمر الذي أثار حيرة ودهشة الخبراء الذين يريدون معرفة السبب.

وقال تقرير لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن أكثر من 2760 شخصًا توفوا في جميع أنحاء العالم إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وأصيب حوالي 81 ألف آخرين في أكثر من 45 دولة.

معظم هذه الحالات كانت في الصين، لكن الحالات آخذة في الارتفاع بسرعة في أجزاء من أوروبا والشرق الأوسط، في حين تم تسجيل أول إصابة في أمريكا اللاتينية يوم الأربعاء في البرازيل.

وفي جميع أنحاء إفريقيا، ظهرت حالات معدودة فقط - وهي مسألة تجعل خبراء الصحة حائرون، في ضوء العلاقات الاقتصادية الوثيقة للقارة مع الصين.

وقال ثومبي ندوجو مدير مركز أبحاثق الأمراض المعدية SANTHE في جنوب إفريقيا إن:"الأرقام الحالية يمكن أن تكون هي الواقع، من الصعب معرفة ذلك، ربما يكون سبب ذلك أن أفريقيا قارة غير متصلة..لا أعتقد أن اي شخص يعرف السبب الذي جعل أفريقيا حتى الآن تبدو سالمة".

وتوقع كذلك أنه قد لا يكون هناك الكثير من رحلات السفر بين الصين وهذا الجزء من أفريقيا ذهابا وإيابا "وقد يكون الأمر مجرد صدفة".

التكتم الحكومي؟

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن من بين الأسباب التي قد تتبادر إلى الذهن، التستر الحكومي، او أن الحالات المصابة لم يتم اكتشافها بعد.

وقال ميشيل ياو ، خبير الاستجابة لحالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ومقره في العاصمة الكونجولية برازافيل، إن هذه السيناريوهات غير محتملة على الإطلاق.

وأضاف أن اكتشاف الحالات وإخفائها يتطلب استجابة مُدارة بشكل استثنائي..الحالات غير المكتشفة ستؤدي إلى تفشي المرض..وسيُكتشف بالتأكيد، لأنه ينتشر بشكل أسرع".

هل حرارة الجو تقتل الفيروس أو تبعده؟

قال رودني آدم، الذي يرأس فرقة العمل لمكافحة العدوى في مستشفى جامعة أغاخان في نيروبي: "لا يوجد دليل حالي يشير إلى أن المناخ يؤثر على انتقال العدوى".

وأضاف: من الصحيح  بالنسبة لبعض الإصابات قد تكون هناك اختلافات جينية في القابلية للتأثر ... لا يوجد دليل حالي على هذا التأثير بالنسبة لـ COVID-19".
ويؤكد الخبراء أنه إذا كان بإمكان القارة أن تعتبر نفسها محظوظة حتى الآن، سيكون الأمر مسألة وقت ويتشفى الفيروس.

وقال يزدان يزدانبان، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى بيشات في باريس: "نعتقد أن إفريقيا ستتأثر".

و قال إن التأخير الواضح قد أعطى البلدان الأفريقية أسابيع ثمينة تستعد فيها.

وقال ياو إن أكثر من نصف دول جنوب الصحراء الكبرى مجهزة الآن بمختبرات يمكنها اختبار الفيروس - منذ أسبوعين فقط.

وأوضح "في البداية كان لدينا دولتان هما جنوب إفريقيا والسنغال ... الآن، لدينا 29 من أصل 47 دولة لديها مختبرات يمكنها إجراء الاختبارات. وهذا هو التقدم".

ومن العوامل الإيجابية الأخرى أن تفشي فيروس إيبولا الذي أصاب أجزاء من غرب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية قد أوجد مهارات قيّمة للتعامل مع فيروس كورونا.

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