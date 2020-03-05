بـ 3 ملايين دولار.. الأهلي يتلقى عرضا لاحتراف أليو ديانج

أكد الإعلامي إسلام صادق٬ أن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية الأوروبية؛ لضم المالي "أليو ديانج" لاعب وسط الفريق مقابل 3 ملايين دولار، بدايةً من الموسم المقبل.





وقال "صادق"، أثناء تقديم برنامجه "البريمو" المذاع عبر قناة "Ten"، إن "لجنة التخطيط بالأهلي ناقشت العرض المقدم إلى اللاعب، ورفضت الموافقة عليه؛ بالرغم من المبلغ الكبير الذي قُدم نظير بيعه".



