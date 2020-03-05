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رياضة

بـ 3 ملايين دولار.. الأهلي يتلقى عرضا لاحتراف أليو ديانج

الخميس 05/مارس/2020 - 12:31 ص
أليو ديانج
أليو ديانج
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محمد رشاد
أكد الإعلامي إسلام صادق٬ أن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية الأوروبية؛ لضم المالي "أليو ديانج" لاعب وسط الفريق مقابل 3 ملايين دولار، بدايةً من الموسم المقبل.

وقال "صادق"، أثناء تقديم برنامجه "البريمو" المذاع عبر قناة "Ten"، إن "لجنة التخطيط بالأهلي ناقشت العرض المقدم إلى اللاعب، ورفضت الموافقة عليه؛ بالرغم من المبلغ الكبير الذي قُدم نظير بيعه".

وأضاف "فايلر رفض فكرة الاستغناء عن ديانج، مؤكدًا تمسكه باللاعب خاصة أنه يرغب في بناء فريق قوي يسيطر على البطولات الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن ديانج أحد الأعمدة الرئيسية لهذا الفريق".
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