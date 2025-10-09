موعد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الجزائر نظيره الصومالي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب الجزائر بقيادة مدربه فلاديمير بيتكوفيتش، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لحسم بطاقة الصعود رسميًا إلى مونديال 2026، قبل جولة من تصفيات المونديال.

وشهدت قائمة الجزائر تواجد لوكا زيدان حارس مرمى غرناطة ونجل أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، لأول مرة، بعدما غير جنسيته الرياضية.

ويتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة الجزائر والصومال والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الجزائر والصومال في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميلود هدفي” في مدينة وهران، وتذاع عبر MBC 5 – Shahid VIP – الوطنية الجزائرية – الشبابية السادسة.

في المقابل، يبحث المنتخب الصومالي عن نتيجة شرفية أمام الخضر بعدما تبخرت آماله مبكرًا في التأهل، حيث يتذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة.