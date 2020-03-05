الترجي: توقعنا عقوبات أقسى بعد أحداث مباراة الزمالك

قال مدير الكرة بنادي الترجي الرياضي التونسي رياض بنور، إن "إدارة النادي كانت تتوقع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بل إنها كانت تنتظر ما هو أقسى من ذلك"، إثر الأحداث التي جرت في مباراة الترجي أمام الزمالك باستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي في إطار الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.



وجاءت تصريحات رياض بنور، مساء أمس، الأربعاء، تعليقا على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التي وقعت عقوبات على الترجي، بسبب اعتراض عدد من لاعبي الفريق والجهاز الفني على قرارات الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار مباراة الذهاب بالقاهرة .



وكشف بنور، أن الترجي تقدم بطلب لتغيير الحكم المغربي رضوان جيد منذ تعيينه "باعتبار أنه منضو تحت الاتحاد المغربي لكرة القدم والذي يعتبر أحد طرفي النزاع في علاقة بمباراة الترجي الرياضي والرجاء البيضاوي ضمن نهائي رابطة الأبطال"، مشيرا إلى أن الترجي طلب تغيير رضوان جيد بحكم آخر تجنبا لأي تأويل لقراراته، معتبرا أن "هناك مبالغة في عقوبة اللاعب عبد الرؤوف بن غيث الذي لم يصدر عنه أي احتجاج عقب المباراة".



وأكد مدير الكرة بنادي الترجي الرياضي التونسي، أن الفريق سيعمل على الدفاع عن حظوظه في مباراة الإياب برادس يوم الجمعة المقبل وأن اللاعبين سيعملون ما بوسعهم للإنتصار وتحقيق التأهل.



وكان لقاء الزمالك والترجي شهد اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني للترجي وعدد من لاعبي الفريق على الحكم رضوان جيد بعد احتسابه الهدف الثاني للزمالك الذي سجله اللاعب المغربي أشرف بن شرقي.



وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، قررت فرض عقوبات على الترجي تمثلت في إيقاف معين الشعباني المدير الفني للفريق لمدة 4 مباريات، وإيقاف مجدي تراوي المدرب المساعد لمدة 4 مباريات، وخليل شمام لاعب الفريق لمدة 6 مباريات، واللاعب عبد الرؤوف بن غيث لمدة 4 مباريات، وتغريم النادي مبلغ 140 ألف دولار.