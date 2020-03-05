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رياضة

«اهدى شوية»..عماد متعب يوجه رسالة لـ كهربا

الخميس 05/مارس/2020 - 01:46 ص
عماد متعب
عماد متعب
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ياسمين تيسير
وجه عماد متعب، نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق، رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق، مؤكدًا أن كهربا لاعب مميز ولديه مهارات رائعة.

وقال عماد متعب، في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت"، إن كهربا لابد أن يتمكن من السيطرة على نفسه داخل الملعب، مشددا على أن الانتقال من الزمالك لـ الأهلي أمر صعب، وتعقبه ضغوطات شديدة؛ لذلك لابد أن يدرك جيدا هذا الأمر.

وأضاف عماد متعب، أن الأهلي تعاقد مع كهربا من أجل أن يكون إضافة إلى الفريق وليس من أجل أن يخلق أزمات ويتعرض للإيقاف. 

وتابع أن كهربا يجب أن "يهدأ قليلًا"، مشددا على أن لاعبي كرة القدم جميعا يتعرضون للضغوط ولكن التعامل معها هو ما يثبت قوة اللاعب وثقته بنفسه.


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