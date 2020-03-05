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رياضة

وزير الرياضة التونسي يكشف حقيقة منع جماهير الزمالك من مؤازرة الفريق بـ رادس

الخميس 05/مارس/2020 - 04:00 ص
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
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ياسمين تيسير
كشف أحمد قعلول، وزير الرياضة التونسي، عن حقيقة منع السلطات التونسية جماهير الزمالك من حضور مباراة الفريق أمام الترجي يوم الجمعة المقبل على استاد رادس.


وأكد "قعلول"، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن مسؤولي وزارة الصحة التونسية أوصوا بعدم حضور الجماهير الزائر للمباراة خوفًا من تفشي فيروس "كورونا". 


وأضاف وزير الرياضة التونسي، أن وزارة الرياضة لم تتخذ أي قرار بشأن عدم حضور الجماهير، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طبيعي.


وتابع أن الجماهير المصرية بدأت تتوافد على تونس من أجل مؤازرة الزمالك في مباراته أمام الترجي.


أما عن عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن الترجي التونسي، فأكد أن الوزارة لا تتدخل مطلقا في تلك القرارات، موضحًا أن مهمة الوزارة تتمثل في خروج المباراة بشكل يليق بالكرة التونسية.

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