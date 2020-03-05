القبض على رونالدينيو في باراجواي.. تعرف على التفاصيل

قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، إن رونالدينيو نجم برشلونة وميلان السابق، وشقيقه، يوجدان رهن الاعتقال لدى الشرطة في باراجواي.





ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ألقي القبض على رونالدينيو وشقيقه روبرتو في باراجواي، بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور.





وأشارت إلى أنه تم احتجاز رونالدينيو وشقيقه في فندق فخم، لحين عرضهما على المدعي العام، للإدلاء بشهادتهما حول واقعة التزوير.





وقال الشقيقان إنهما ذهبا إلى العاصمة أسونسيون بدعوة من رجل الأعمال نيلسون بيلوتي، لحضور حفل خيري وحفل توقيع كتاب، كما أن رونالدينيو زعم نيته تقديم مساعدة لأحد البرامج الطبية الخاصة بالأطفال في باراجواي.



