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أخبار العالم

صنفته وباء عالميا.. ألمانيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 11:52 ص
ألمانيا تعلن ارتفاع
ألمانيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، أن اجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا قد وصلت إلى 349 إصابة مؤكدة؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الألمانية أمس الأربعاء، أن فيروس كورونا أصبح وباء عالميا. 

وذكر معهد روبرت كوخ، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 240 يوما الأربعاء من 196. 

وقال المعهد إن 15 من 16 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثرًا. 

ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي وينتشر سريعا في أنحاء العالم. 

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم ، الخميس، تسجيل 2223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" في مختلف أنحاء العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت المنظمة، وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم أن إجمالي عدد المصابين في العالم أجمع بلغ 93090 حالة، منها 80422 في الصين وحدها، و12668 في بقية بلدان العالم.

وتعتبر الصين أكثر البلدان تضررا من انتشار هذا الفيروس، وهي كذلك منطلقة، حيث تم تسجيل أولى حالات الإصابة والوفيات في مدينة ووهان، مركز مقاطعة "هوبي".
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