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رياضة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك في دوري كرة اليد والقنوات الناقلة

الخميس 05/مارس/2020 - 11:49 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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عبدالله هشام
يحل فريق كرة اليد الأول بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا علي منافسه سبورتنج السكندرى اليوم علي صالة سبورتنج في تمام الساعة السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد رجال .

بينما يستضيف فريق البنك الأهلي منافسه الزمالك اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن منافسات نفس الجولة .

وتذاع المباراتين علي قناة اون تايم سبورت 

كما يلعب طلائع الجيش امام هليوبوليس  ويلعب سموحة امام الاوليمبي .

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب المسابقة بـ31 نقطة، فيما يحل الأهلي في المركز الثاني بـ29 نقطة.

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