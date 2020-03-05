نجم الأهلي يوجه رسالة لـ حسن شاكوش.. صور





وكتب ضياء السيد عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "يا عّم حسن أنا مشيتك وحطيتك على طريق المجد لكن اللي عايز يدمرك الاستاذ هانى شاكر خد بالك منه بيغير من نجاحك".





وكان حسن شاكوش صرح في وقت سابق بأن ضياء السيد تسبب في رحيله عن الأهلي عقب أزمة شريف أشرف بعد التدريب لمدة أسبوع تحت قيادته.





يذكر أن حسن شاكوش طرح أغنيته الجديدة عود البطل بالتعاون مع المطرب عمر كمال، وحققت نجاحات عالية في أول يوم عرضها قبل أن يتم حذفها من إدارة يوتيوب بعد وصولها لـ 7 ملايين مشاهدة في 24 ساعة.





مازح ضياء السيد نجم الأهلي السابق، مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما أكد الأخير أنه السبب في رحيله عن قلعة الأحمر.