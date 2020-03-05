الكاف يحسم الجدل في عقوبات لاعبي الترجي قبل مواجهة الزمالك

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه لن يتم النظر في الاستئناف الذي قدّمه الترجي لإعادة النظر في العقوبات الموقعة على لاعبيه، إلا بعد خوض مباراة الزمالك، المقرّر لها، غدًا، الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقرّر الكاف، أمس، الأربعاء، إيقاف قائد الترجي خليل شمام 6 مباريات، وكل من اللاعب عبد الرؤوف بن غيث، والمدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي 4 مباريات، مع تغريم عناصر فريق باب سويقة 140 ألف دولار، بسبب أحداث مباراة الذهاب بـ ستاد القاهرة.





وذكرت صحيفة "فوت 24" التونسية، أن مصدر بالكاف أكد أنه لم يتم النظر في استئناف الترجي بشأن إعادة النظر في العقوبات الموقعة على فريقه، إلا بعد مباراة الزمالك".



