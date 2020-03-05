مازيمبي ينتصر على الرجاء المغربي في أزمة مالانجو





وكان نادي مازيمبي الكونغولي، تقدم بشكوي للفياف ضد مالانجو، بعد توقيع اللاعب لنادي الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بدون موافقة إدارة ناديه، رغم المعقد الممتد حتى نهاية 2020.





وكتب فريدريك كيتنجي عبر حسابه الشحصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" فيفا قضى ببطلان عقد مالانجو مع الرجاء المغربي، بعد شكوى مازيمبي ضد اللاعب".





وشارك مالانجو مع الرجاء المغربي في 14 مباراة في الدوري المغربي هذا الموسم، سجل خلالهما 5 أهداف، وصنع هدفين آخرين.





ويستعد الرجاء المغربي لمواجهة مازيمبي، بعد غدا، السبت، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





يذكر أن مبارة الذهاب انتهت بفوز على الرجاء المغربي على مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد.

أكد فريدريك كيتنجي المدير الرياضي لفريق مازيمبي الكونغولي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، قضى ببطلان عقد مالانجو لاعب الفريق السابق، مع نادي الرجاء المغربي.