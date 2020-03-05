بـ وصلة رقص | نسرين طافش وميرهان حسين تشعلان السوشيال ميديا..شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو جديدا من خلال حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت خلاله برفقة الفنانة ميرهان حسين وهما ترقصان صلصا، فيما خطف الثنائي أنظار متابعيهما.
وعلقت نسرين طافش على الفيديو: "مريم وهنادي طلعو صحاب وبيرقصو صلصا، أول مرة بجرب روتين جديد اسمو الرويدا من اجمل رقصات الصلصا و بنرقص مجموعات صغيرة و كبيرة ".
ومن ناحية اخرى شاركت الثنائى فى مسلسل " ختم النمر" الذى يذاع حاليا على فضائية ONE و الذى حقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، ونال إشادات كبيرة.
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مريم و هنادي طلعو صحاب و بيرقصو سالسا 😂😂😂 @mirhanhusseinmima 😘 اول مرة بجرب روتين جديد اسمو الرويدا من اجمل رقصات السالسا و بينرقص مجموعات صغيرة و كبيرة 💃🏻💫♥️ first time #salsarueda with habibti mimo @mirhanhusseinmima and the best salsa teacher in Egypt my dear friend khaled @khaledtegana 💃🏻💫👍🏻 يوم حلو للجميع 🌷