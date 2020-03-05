بـ وصلة رقص | نسرين طافش وميرهان حسين تشعلان السوشيال ميديا..شاهد

ظهرت خلاله برفقة الفنانة ميرهان حسين وهما ترقصان صلصا، فيما خطف الثنائي أنظار متابعيهما.









وعلقت نسرين طافش على الفيديو: " مريم وهنادي طلعو صحاب وبيرقصو صلصا، أ ول مرة بجرب روتين جديد اسمو الرويدا من اجمل رقصات الصلصا و بنرقص مجموعات صغيرة و كبيرة ".









ومن ناحية اخرى شاركت الثنائى فى مسلسل " ختم النمر" الذى يذاع حاليا على فضائية ONE و الذى حقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، ونال إشادات كبيرة.









ختم النمر تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.







نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو جديدا من خلال حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"