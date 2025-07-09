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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9-7-2025 .. فيديو

الدولار
الدولار
البهى عمرو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.76  جنيه للبيع و49.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.36 جنيه للبيع، و58.19  جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 67.56 جنيه للبيع، و67.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.27 جنيه للبيع، و13.23 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 162.91 جنيه للبيع، و161.41 جنيه للشراء.

سعر الدولار الدولار سعر اليورو سعر الدولار الأمريكي أسعار الدولار

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