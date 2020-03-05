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اقتصاد

وزير التموين يعلن تسجيل أول 3 منتجات كمؤشرات جغرافية للسلع المصرية

الخميس 05/مارس/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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محمد صبيح
دشن  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. والدكتور وإبراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح  لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية  بمحافظة مطروح  حيث تم تسجيل اول ٣ منتجات هي التين والعنب البراني وزيت الزيتون لمحافظة مطروح. 


ويأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية الى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية ، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية .


حضر الحفل كل من  الدكتور صفى الدين نائبا عن وزير الزراعة و والدكتور عمرو عبد المجيد مدير برنامج الحوكمة البينية  بسيدارى  وماريو  مارجيوتا مدير برنامج الاتحاد الاوربى المشترك للتنمية الريفية وفيلتشى لونجو باردى مدير التعاون الايطالي بجمهورية مصر العربية

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