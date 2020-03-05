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رياضة

بعد إيقاف معين الشعباني والتراوي.. من سيقود الترجي أمام الزمالك؟

الخميس 05/مارس/2020 - 03:14 م
معين الشعباني
معين الشعباني
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محمد السعيد
يعاني فريق الترجي التونسي من أزمة كبيرة، قبل مواجهة الزمالك، غدا، الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بسبب العقوبات القاسية التي وقعها الكاف على جهازه الفني ولاعبيبه، بسبب أحداث مباراة الإياب.
وقرر الكاف، أمس، الأربعاء، إيقاف قائد الترجي خليل شمام 6 مباريات، وكل من اللاعب عبد الرؤوف بن غيث، والمدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي 4 مباريات، مع تغريم عناصر فريق باب سويقة 140 ألف دولار، بسبب أحداث مباراة الذهاب بـ ستاد القاهرة.

وذكرت صحيفة " الصباح" التونسية، أن المدرب المساعد الثاني عثمان النجار، سيتولى قيادة الترجي أمام الزمالك،  وسكون على تواصل دائم مع معين الشعباني، الذي سيقود المباراة من المدرجات.

يذكر أن مباراة الذهاب بـ ستاد القاهرة، انتهت بفوز الزمالك  على الترجي التونسي بنتيجة 3 - 0.


ويحتاج الزمالك إلى التعادل على أقل تقدير أو الخسارة بفارق هدف أمام الترجي، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي.
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