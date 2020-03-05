بعد إيقاف معين الشعباني والتراوي.. من سيقود الترجي أمام الزمالك؟

يعاني فريق الترجي التونسي من أزمة كبيرة، قبل مواجهة الزمالك، غدا، الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بسبب العقوبات القاسية التي وقعها الكاف على جهازه الفني ولاعبيبه، بسبب أحداث مباراة الإياب.

وقرر الكاف، أمس، الأربعاء، إيقاف قائد الترجي خليل شمام 6 مباريات، وكل من اللاعب عبد الرؤوف بن غيث، والمدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي 4 مباريات، مع تغريم عناصر فريق باب سويقة 140 ألف دولار، بسبب أحداث مباراة الذهاب بـ ستاد القاهرة.





وذكرت صحيفة " الصباح" التونسية، أن المدرب المساعد الثاني عثمان النجار، سيتولى قيادة الترجي أمام الزمالك، وسكون على تواصل دائم مع معين الشعباني، الذي سيقود المباراة من المدرجات.



