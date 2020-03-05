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مرأة

سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا

الخميس 05/مارس/2020 - 03:21 م
كيت و ويليام
كيت و ويليام
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رشا عوني
تألقت اليوم كيت ميدلتون دوقة كامبريدج خلال زيارتها الملكية الرسمية إلى أيرلندا برفقة زوجها الأمير البريطاني ويليام تشارلز. 

واختارت اليوم كيت ميدلتون إطلالة مفعمة بالحيوية والأناقة البسيطة دون تكلف، فقد تألقت اليوم بفستان باللون الأخضر منقط بالأبيض ومزين بحزام أسود على الخصر، مع هاف بوت أسود أنيق. 

واختارت كيت ميدلتون هذا الفستان من مصممة الأزياء سوزانا فاليري، ووصل سعره 1250 جنيه إسترليني. 

ومنذ بداية الزيارة الملكية لـ كيت وويليام إلى أيرلندا، وقد تألقت كيت ميدلتون بمجموعة متنوعة ومختلفة من الأزياء، منها الفساتين الأنيقة ومنها الكاجوال والكلاسيك.
سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا
سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا
سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا
سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا
سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا
سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا
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