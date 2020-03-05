خرجت بالشمسية.. جريتا ثونبرج تحتج ضد الاتحاد الأوروبي.. صور

انضمت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، إلى عدد من المحتجين على المناخ، خارج مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي اجتمع وزراء البيئة به.









ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحدت ثونبرج الأمطار، وخرجت تقف مع النشطاء البيئيين وهي حاملة مظلة، بعد يوم من اتهامها للاتحاد الأوروبي بعدم معالجة تغير المناخ بشكل عاجل.









وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، انتقدت ثونبرج خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة للتصدي لتغير المناخ، حيث أخبرت أعضاء البرلمان الأوروبي أنه يشكل "استسلامًا".









وحضرت ثونبرج، ضيفا في اجتماع المفوضية الأوروبية، حين تم الكشف عن مشروع قانون المناخ الذي يعد الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي ويتضمن اعتماد الحياد الكربوني من قبل 27 دولة بحلول عام 2050.







