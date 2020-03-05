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أخبار العالم

خرجت بالشمسية.. جريتا ثونبرج تحتج ضد الاتحاد الأوروبي.. صور

الخميس 05/مارس/2020 - 03:23 م
جريتا ثونبرج
جريتا ثونبرج
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شيماء مصطفى
انضمت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، إلى عدد من المحتجين على المناخ، خارج مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي اجتمع وزراء البيئة به. 


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحدت ثونبرج الأمطار، وخرجت تقف مع النشطاء البيئيين وهي حاملة مظلة، بعد يوم من اتهامها للاتحاد الأوروبي بعدم معالجة تغير المناخ بشكل عاجل. 


وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، انتقدت ثونبرج خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة للتصدي لتغير المناخ، حيث أخبرت أعضاء البرلمان الأوروبي أنه يشكل "استسلامًا". 


وحضرت ثونبرج، ضيفا في اجتماع المفوضية الأوروبية، حين تم الكشف عن مشروع قانون المناخ الذي يعد الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي ويتضمن اعتماد الحياد الكربوني من قبل 27 دولة بحلول عام 2050. 


لكن الناشطة السويدية التي تبلغ 17 عاما، رأت أن يرقى إلى الاستسلام، وانضمت إلى 33 من نشطاء البيئة المحتجين ضد خطط الاتحاد الأوروبي للمناخ باعتبارها غير كافية في خطاب مفتوح. 
خرجت بالشمسية.. جريتا ثونبرج تحتج ضد الاتحاد الأوروبي.. صور
خرجت بالشمسية.. جريتا ثونبرج تحتج ضد الاتحاد الأوروبي.. صور
خرجت بالشمسية.. جريتا ثونبرج تحتج ضد الاتحاد الأوروبي.. صور
خرجت بالشمسية.. جريتا ثونبرج تحتج ضد الاتحاد الأوروبي.. صور
خرجت بالشمسية.. جريتا ثونبرج تحتج ضد الاتحاد الأوروبي.. صور
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