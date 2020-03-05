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منوعات

خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد

الخميس 05/مارس/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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هدير علاء
في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا"، توصل حلاقون صينيون إلى طريقة مبتكرة لمواصلة أداء عملهم وتقديم الخدمة لزبائنهم مع البقاء في الوقت ذاته على مسافة آمنة منهم لتجنب الإصابة بعدوى "كورونا"، حيث قرروا استخدام أدوات للحلاقة وتصفيف الشعر متصلة بعصي طويلة أثناء عملهم، ذلك بالطبع إلى جانب قيامهم بارتداء أقنعة واقية للوجه.

وانتشرت على الإنترنت في الآونة الأخيرة لقطات مصورة للعديد من مصففي الشعر ظهروا فيها وهم يؤدون عملهم باستخدام عصي يُقدر طول كل منها بنحو 4 أقدام، مربوط في أطرافها فرش ومجففات الشعر وماكينات الحلاقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مالك صالون حلاقة من مقاطعة "خنان" الصينية، ويُدعى "وو جون لونج"، قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة العاملين بصالونات الحلاقة وكذلك سلامة الزبائن بدون شك.

وقام مصفف شعر آخر يُدعى "هي بينج" بنشر لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي لزملائه في أحد صالونات الحلاقة بمقاطعة "سيتشوان" في وقت سابق من الأسبوع الجاري أثناء قيامهم بأداء عملهم "عن بعد"، ولاقت هذه اللقطات تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، وحصدت أكثر من مليون إعجاب.

الجدير بالذكر أن مسئولي الرعاية الصحية بالصين نصحوا المواطنين بضرورة البقاء على مسافة لا تقل عن متر ونصف عن بعضهم البعض في الأماكن العامة.

خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد
خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد
خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد
خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد
خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد
خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد
خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد
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