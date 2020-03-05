سيجارة حشيش.. 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل أدخل المخدرات لمسجون بـ الاستئناف

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، سائقا بالسجن 3 سنوات وتغريمه 10 الاف جنيه لاتهامه بإدخال المواد المخدرة الي سجن استئناف القاهرة لأحد المسجونين .





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين اباظة احمد ، و حاتم راشد امير ، وأمانة سر محمد علاء حمزة، وإسلام عاشور.





واسندت النيابة للمتهم وفق امر الاحالة انه احرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونًا وادخل الجوهر والمواد المخدرة الي سجن استئناف القاهرة علي خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.





وتضمنت شهادة رئيس مباحث سجن استئناف القاهرة انه اثناء تفتيشه الاداري لغرفة محبس المتهم المحكوم عليه في القضية رقم 23705لسنة 2017 جنايات امبابة عثر بطيات ملابسه علي لفافة بداخلها حشيش وعدد من الاقراص المخدرة وبمواجهته بها اقر باحرازه لها بقصد التعاطي.





وتضمنت ملاحظة النيابة العامة انه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المادة المضبوطة للحشيش المخدر والمدرجة بقانون المخدرات.