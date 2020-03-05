AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طريق دمنهور / دسوق يثير غضب أهالي كفر الشيخ.. وبرلماني يطالب بإعادة رصفه.. مستندات

الخميس 05/مارس/2020 - 07:48 م
طريق دمنهور دسوق
طريق دمنهور دسوق
Advertisements
محمود زيدان

يشكو العديد من السائقين والأهالي بمحافظة كفر الشيخ، من سوء الحالة الفنية لطريق دمنهور / دسوق، معبرين عن غضبهم واستيائهم من هذا الطريق، الذي يحتاج إلى إعادة رصفه ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوي الذي يربط بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.


وبالرغم من الجهود الحكومية في رصف جزء من الطريق إلا أن الطريق لم يكتمل رصفه بالكامل، مما يؤدي إلى مشقة المسافرين على هذا الطريق بسبب تهالك الأسفلت به، خاصة أن المتجهين من أبناء كفر الشيخ إلى محافظة الإسكندرية أو البحيرة لابد أن يمروا من هذا الطريق.


من جانبه، أكد النائب محمد عبد الرحمن الشهاوي، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، أنه تقدم بمذكرة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة الانتهاء من إعادة رصف هذا الطريق الحيوي "دمنهور / دسوق".


وقال الشهاوي، إن هذا الطريق يعد طريقًا حيويًا ومهمًا لأنه يربط بين محافظة كفر الشيخ، ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة والإسكندرية، لافتًا إلى أنه جرى رصف نصف الطريق تقريبًا والجزء المتبقي في حالة متردية جدًا.  


وأضاف، الشهاوي، أنه تلقى خطابًا من وزارة النقل، يفيد أنه جرى مخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل والكباري لسرعة الدراسة والإفادة بالمذكرة التي تقدم بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


وناشد، عضو مجلس النواب، الدكتورة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة إعادة رصف الجزء المتبقي في هذا الطريق المهم، لافتًا إلى أنه السبيل الوحيد لأهالي محافظة كفر الشيخ خلال سفرهم لمحافظة الإسكندرية.


اقرأ أيضًا : 

طريق دمنهور / دسوق يثير غضب أهالي كفر الشيخ.. وبرلماني يطالب بإعادة رصفه.. مستندات
طريق دمنهور / دسوق يثير غضب أهالي كفر الشيخ.. وبرلماني يطالب بإعادة رصفه.. مستندات
طريق دمنهور / دسوق يثير غضب أهالي كفر الشيخ.. وبرلماني يطالب بإعادة رصفه.. مستندات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اهالي كفر الشيخ يشكون من سوء حالة طريق إبشان / تيرة

ترشيحاتنا

الجيش جاهز.. بكري: مصر لا تفرط في أمنها القومي وحقوقها التاريخية.. فيديو

مصطفى بكري يكشف كواليس الدقائق الأخيرة قبل تنحي مبارك.. فيديو

دهس مواطنا بـ BMW.. الاهلي: لسنا طرفا في أزمة صالح جمعة

فضائح الفنانين.. النجوم يتهربون من الإنفاق على أبنائهم.. زوجة خالد عليش تكشف المستور.. وابنة الفيشاوي تحرج والدها

للخلف در.. اتفاق بين أردوغان وبوتين على وقف إطلاق النار بإدلب

للتعقيم .. إخلاء صحن الكعبة من الزوار .. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها

وزير الرياضة يفتتح "النادي" في السادس من أكتوبر .. صور

مش كل اللي يجيله كورونا يموت.. حقيقة الوفاة الحتمية بسبب الفيروس الجديد