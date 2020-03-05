طريق دمنهور / دسوق يثير غضب أهالي كفر الشيخ.. وبرلماني يطالب بإعادة رصفه.. مستندات

يشكو العديد من السائقين والأهالي بمحافظة كفر الشيخ، من سوء الحالة الفنية لطريق دمنهور / دسوق، معبرين عن غضبهم واستيائهم من هذا الطريق، الذي يحتاج إلى إعادة رصفه ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوي الذي يربط بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.





وبالرغم من الجهود الحكومية في رصف جزء من الطريق إلا أن الطريق لم يكتمل رصفه بالكامل، مما يؤدي إلى مشقة المسافرين على هذا الطريق بسبب تهالك الأسفلت به، خاصة أن المتجهين من أبناء كفر الشيخ إلى محافظة الإسكندرية أو البحيرة لابد أن يمروا من هذا الطريق.





من جانبه، أكد النائب محمد عبد الرحمن الشهاوي، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، أنه تقدم بمذكرة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة الانتهاء من إعادة رصف هذا الطريق الحيوي "دمنهور / دسوق".





وقال الشهاوي، إن هذا الطريق يعد طريقًا حيويًا ومهمًا لأنه يربط بين محافظة كفر الشيخ، ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة والإسكندرية، لافتًا إلى أنه جرى رصف نصف الطريق تقريبًا والجزء المتبقي في حالة متردية جدًا.





وأضاف، الشهاوي، أنه تلقى خطابًا من وزارة النقل، يفيد أنه جرى مخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل والكباري لسرعة الدراسة والإفادة بالمذكرة التي تقدم بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





وناشد، عضو مجلس النواب، الدكتورة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة إعادة رصف الجزء المتبقي في هذا الطريق المهم، لافتًا إلى أنه السبيل الوحيد لأهالي محافظة كفر الشيخ خلال سفرهم لمحافظة الإسكندرية.





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