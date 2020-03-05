لأكثر من 20 عاما.. سيدة سعودية تقضي أوقاتها ما بين الخرز والإبرة.. تفاصيل

بين ثقب الإبرة ولون الخرز، قصة فن وجمال تنسج خيوطها سيدة سعودية لأكثر من 20 عامًا، لتستوحي من بيئتها الجبلية فوق مرتفعات "الداير" جنوب غرب السعودية، جمال اللون والطبيعة، وتواصل حرفتها في صناعة "الخرز" لتكون مصدر رزقها الأول.





"أم حسن المالكي"، البالغة من العمر 55 عامًا، هي أم لثلاثة أولاد وبنت، بدأت قصتها منذ نعومة أظفارها، وهي طفلة عمرها 10 أعوام، حيث تعد تطريز أشكال فنية بسيطة هواية تعكس طبيعة المنطقة الجبلية، وتحاكي تراثها الأصيل، ثم تطورت الهواية بدعم والدها الراحل، وأصبحت تسوق منتجاتها داخل وخارج المنطقة على حسب طلب زبائنها.



