قرار عاجل من وزارة الصحة التونسية بشأن مواجهة الترجي والزمالك

أكدت وزارة الصحة التونسية، فحص الجماهير التي ستحتشد في ملعب "رادس"، لمتابعة موقعة الترجي التونسي وضيفه الزمالك المصري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وأعلنت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، أن الفحص سيتم قبل الدخول إلى الملعب، في إجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.



