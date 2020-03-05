قرار عاجل من وزارة الصحة التونسية بشأن مواجهة الترجي والزمالك

أكدت وزارة الصحة التونسية، فحص الجماهير التي ستحتشد في ملعب "رادس"، لمتابعة موقعة الترجي التونسي وضيفه الزمالك المصري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وأعلنت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، أن الفحص سيتم قبل الدخول إلى الملعب، في إجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.
وكان الأمن التونسي وافق على حضور 60 ألف متفرج مباراة الزمالك، لمساندة الترجي لتجاوز عقبة الفريق المصري ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه للعام الثالث تواليا.
يذكر أن الزمالك نجح فى الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ومن المقرر أن يلعب الفريقان معا من جديد مساء الجمعة المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.