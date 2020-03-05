بعد إيقافه.. مدرب الترجي يجد حلا سحريا لإدارة مباراة الزمالك بدوري الأبطال

يعاني فريق الترجي التونسي من أزمة كبيرة، قبل مواجهة الزمالك، غدا، الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بسبب العقوبات القاسية التي وقعها الكاف على جهازه الفني ولاعبيه، بسبب أحداث مباراة الذهاب.





وكشف موقع "فوت 24" التونسى الخطة التي سيتبعها معين الشعباني المدير الفني لحل الأزمة، حيث سيتبع خطة التواصل عبر الهاتف.





وأكد الموقع أن مساعد مدرب الترجى لا يملك الخبرة الكافية في إدارة المباريات، خاصة وأن تخصصه في التقييم والمتابعة، لكنه يرتبط مع الجهاز الفني منذ 3 سنوات، وهو ما يساعد في إيجاد حلول للخروج بنتيجة إيجابية.





وقرر الكاف، أمس، الأربعاء، إيقاف قائد الترجي خليل شمام 6 مباريات، وكل من اللاعب عبد الرؤوف بن غيث، والمدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي 4 مباريات، مع تغريم عناصر فريق باب سويقة 140 ألف دولار، بسبب أحداث مباراة الذهاب بـ ستاد القاهرة.





ويحتاج الزمالك إلى التعادل على أقل تقدير أو الخسارة بفارق هدف أمام الترجي، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي.