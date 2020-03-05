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رياضة

ريال مدريد يكشف مدة غياب هازارد بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة

الخميس 05/مارس/2020 - 07:50 م
هازارد
هازارد
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عمرو ابوبكر
أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله خضوع البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق، لعملية جراحية ناجحة.

وتعرض هازارد لإصابة قبل ثلاثة أسابيع أمام ليفانتي، وأوضحت الفحوصات الطبية أنه يُعاني من شرخ في شظية القدم اليمنى، ومن المتوقع غيابه لمدة تزيد على شهرين.

وصل هازارد صباح اليوم الخميس، إلى الولايات المُتحدة الأمريكية، وتحديدًا لـ مدينة دالاس بولاية تكساس، ليخضع لجراحة تركيب صفيحة من التيتانيوم.

وقال ريال مدريد في بيانه: "لاعبنا إيدين هازارد، أجرى عملية جراحية ناجحة على الشظية البعيدة في قدمه اليمنى".

وأضاف البيان: "العملية تمت تحت مُراقبة الجهاز الطبي لـ ريال مدريد، وهازارد سيبقى تحت الفحص لفترة حتى يبدأ عملية التأهيل".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر الترتيب العام للدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف برشلونة الذي يملك في رصيده 55 نقطة.

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