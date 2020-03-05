مصطفى بكري يكشف كواليس الدقائق الأخيرة قبل تنحي مبارك.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري ، إنه في احداث 2011 توجه عشرات الآلاف إلى القصر الجمهوري وكان هناك تخوف من اقتحام المتظاهرين للقصر، و مبارك وافق على الفور بمقترح التنحي عن الحكم بدون مناقشة وقال المهم هو أمن مصر واستقرارها.





طالب بإعداد لنقل السلطة إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الراحل مبارك





وتابع:" هذا الموقف كان تاريخيا لأن البديل كان سيدخل البلاد في نفق مظلم وحرب اهلية لا امل في انتهائها".





وقال :" بعد تنحى مبارك تولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد لحين وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".





ولفت مصطفى بكري:" تعهد المشير طنطاوي والقيادة العامة للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى رئيس مدني ورفض كل محاولات ترشيحه ورفض تأجيل الانتخابات البرلمانية عن الموعد المحدد لها".