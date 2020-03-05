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توك شو

مصطفى بكري يكشف كواليس الدقائق الأخيرة قبل تنحي مبارك.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 07:59 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه في احداث 2011  توجه عشرات الآلاف إلى القصر الجمهوري وكان هناك تخوف  من اقتحام المتظاهرين للقصر، ومبارك وافق على الفور بمقترح التنحي عن الحكم  بدون مناقشة وقال المهم هو أمن مصر واستقرارها.

وأضاف بكري  في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الراحل مبارك طالب بإعداد لنقل السلطة إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وتابع:"  هذا الموقف  كان تاريخيا لأن البديل كان سيدخل البلاد في نفق مظلم وحرب اهلية لا امل في انتهائها".

وقال:"  بعد تنحى مبارك تولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد لحين وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

ولفت مصطفى بكري:"  تعهد المشير طنطاوي  والقيادة العامة للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى رئيس مدني ورفض كل محاولات ترشيحه  ورفض تأجيل الانتخابات البرلمانية عن الموعد المحدد لها".
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