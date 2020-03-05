مصطفى بكري: مبارك رفض إطلاق النار على المصريين في أحداث 2011

قال الإعلامي مصطفى بكري ، إنه في أحداث يناير 2011 دخل اثنان من كبار ضباط الحرس الجمهوري إلى الرئيس الراحل مبارك ، وقال مبارك لهما، « لو أخرجوني بالبيجامة من غرفة نومي الى الشارع وفعلوا بي ما يريدون لا تطلقوا رصاصة واحدة على أي مواطن مصري».





القيادة الواعية لا يمكن ان ترضى بالبقاء في السلطة على جثة الشعب وهذا لم يحدث في مصر بأي حال من الأحوال . وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن

وتابع بكري: "الخونة والمتآمرون كانوا يستهدفون إسقاط الدولة كي تسود الفوضى والخراب وتسير الدولة إلى طريق بلا رجعة".



