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مصطفى بكري: مبارك رفض إطلاق النار على المصريين في أحداث 2011

الخميس 05/مارس/2020 - 08:07 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه في أحداث يناير 2011  دخل اثنان من كبار ضباط الحرس الجمهوري  إلى الرئيس الراحل مبارك ، وقال مبارك لهما، « لو أخرجوني بالبيجامة من غرفة نومي الى الشارع وفعلوا بي ما يريدون لا تطلقوا رصاصة واحدة على أي مواطن مصري».

وأضاف مصطفى بكري  في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  القيادة الواعية لا يمكن ان ترضى بالبقاء في السلطة على جثة  الشعب وهذا لم يحدث في مصر بأي حال من الأحوال .
 
وتابع بكري: "الخونة والمتآمرون كانوا يستهدفون إسقاط الدولة كي تسود الفوضى والخراب وتسير الدولة إلى طريق بلا رجعة".

وأردف مصطفى بكري: "أعلنت القوات المسلحة موقفها من احداث يناير، ووضع الجيش الوطن وأمن البلاد وحماية المواطنين، نصب أعينه ورفض الانجرار إلى أي محاولات تستهدف الصدام". 
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