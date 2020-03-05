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مرأة

ليست في القلب فقط.. أنواع الإصابة بتصلب الشرايين

الخميس 05/مارس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن تصلب الشرايين من الأمراض الأكثر خطورة حيث تتسبب في حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية المتمثلة في النوبات القلبية والسكتات الدماغية والأمراض الوعائية الطرفية، ويتم الإصابة بمرض تصلب الشرايين عندما تتراكم الدهون والكوليسترول على جدران الشرايين مما يحد من تدفق الدم إلى أعضاء الجسم.


وأضاف الدكتور وليد الدالي، أن الشرايين هي الأوعية الدموية التي تحمل الدم من القلب إلى جميع أنحاء الجسم، ويتم ترتيبها من خلال طبقة رقيقة من الخلايا تعرف بالبطانة، ولكن عندما يقوم الكوليسترول الضار بعبور تلك البطانة يدخل إلى جدار الشرايين، مما يتسبب في دخول خلايا الدم البيضاء لهضم الكوليسترول الضار، وبمرور الوقت يصبح ذلك الكوليسترول والخلايا عبارة عن ترسبات موجودة في جدار الشرايين وتصنع هذه الترسبات حواجز فكلما زاد التصلب كلما زادت هذه الحواجز، مما يؤدي في النهاية لانسداد الشرايين، وتأثر الجسم بأكمله.


وأوضح الدكتور وليد الدالي أن تصلب الشرايين يصيب العديد من مناطق الجسم، فربما يحدث تصلب في شرايين المخ، أو تصلب في شرايين القدم، ويعد مرضى السكري الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من تصلب الشرايين خصوصا في ظل إصابتهم الدائمة بارتفاع ضغط الدم، وزيادة الدهون في أجسامهم، فضلا عن التدخين الذي يمثل عامل خطر للإصابة بتصلب شرايين القدم لدى مرضى السكري، وبخلاف تصلب شرايين المخ وتصلب شرايين القدم، يمكن أن يحدث تصلب أيضا في شرايين الرقبة، أو ما يعرف بالجلطة الدماغية وهى شائعة للغاية في فئة كبار السن، وتحدث نتيجة عدم وصول الدم للمخ بسبب تصلب شرايين الرقبة وانسدادها وبالتالي تصاب الدماغ بجلطة بشكل فوري.


واستكمالا لأنواع الإصابة بتصلب الشرايين، قال الدكتور وليد الدالي أن هناك ما يسمى بتصلب شرايين الفخذ، ويعد  شريان الفخذ من أكبر الشرايين في جسم الإنسان وأكثرهم تأثيرًا، ويبدأ من الرباط الأربي و ينتهي فوق الركبة، وقد يتعرض إلى الانسداد كباقي الشرايين، نتيجة تجلط الدم وتكون الشحوم داخل الشرايين، حيث تتكون الجلطات الدموية التي تترسب بجدار الشرايين وتتسبب في وقف إمداد الدم للأنسجة التي تغذي الشرايين.
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