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سيارات

المصرية العالمية للسيارات تطرح طرازات جديدة في الفئة التجارية الخفيفة.. تفاصيل

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، احدى شركات مجموعة ألكان القابضة التي يرأسها المهندس خالد نصير والوكيل الحصري لسيارات هيونداي التجارية في مصر، عن إطلاقها طراز جديد في فئة السيارات التجارية الخفيفة في الأسواق المصرية. 


وتأتي هذه السيارات الجديدة بمميزات حصرية ومتعددة الاستخدامات والأغراض، ومن المنتظر الكشف عن تفاصيل وامكانيات هذه السيارات خلال حفل تعقده الشركة المصرية العالمية للسيارات الأسبوع القادم.


تعد السوق المصرية من أكبر أسواق المنطقة في قطاع السيارات، ولذلك تعمل الشركة المصرية العالمية للسياراتEIM   على تعزيز مكانة سيارات "هيونداي" في مجال النقل و الاتوبيسات من خلال تقديم احدث طرازات هيونداي العالمية في السوق المحلي في فئة السيارات التجارية الخفيفة.


وتعد الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM هي الوكيل الحصري للسيارات التجارية الخفيفة في مصر منذ عام 2010، كما تضم المجموعة 28 توكيلا من الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات التي تمثل سلسلة عريضة من الأنشطة تتنوع ما بين السيارات والآلات البحرية والمحركات ومعدات البناء والطاقة والسياحة. كما تقدم الشركة العديد من فرص العمل، حيث يعمل بها 2000 موظف.


تنتشر فروع المصرية العالمية للسيارات في جميع أنحاء الجمهورية لتبلغ 29 فرعًا في القاهرة والإسكندرية والمنصورة والعريش وشرم الشيخ والغردقة وأسيوط والأقصر وإدفو وأسوان ومرسى علم ووادي النطرون والمنيا وسوهاج والسويس.


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