خطة الزمالك لإسقاط الترجي للمرة الثالثة فى 20 يوما

يحل مساء غد الجمعة فريق الكرة الأول بالنادى الزمالك ضيفا على الترجي التونسي في مباراة الإياب المقرر إقامتها فى دور الربع نهائي بدوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد رادس.





ويسعى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في هذه المواجهة الحاسمة إلى تأكيد تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد أن حقق الفوز على الترجي بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي.





الفريق الأبيض بحاجة فقط إلى تحقيق التعادل على أقل تقدير بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدف أمام الترجي على ملعب رادس من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي فى البطولة الإفريقية.





الفرنسي كارتيرون يجهز خطة فى سرية تامة من أجل إسقاط الترجى على ملعبه ووسط جماهيره للمرة الثالثة خلال 20 يوما بعدما نجح فى التفوق على أبناء معين الشعباني المدير الفنى للفريق التونسي.





تفادى الأخطاء

الفرنسي باتريس كارتيرون عرض تسجيل مباراتي الزمالك أمام الترجى فى السوبر الإفريقي وذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا على لاعبى الفارس الأبيض أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية.





قام المدرب الفرنسي بشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خاصة ظهيرى الجنب محمد عبد الشافى وحازم إمام حيث طلب كارتيرون من الثنائى ضرورة زيادة الأداء الهجومى بعدما وضح على أدائهم الميل للتأمين الدفاعى وأداء الواجبات الدفاعية أكثر من الهجومية إضافة إلى منحهم تحذيرات بعدم ترك مساحات خلفهم فى ظل لجوء المنافس إلى السرعات ومحاولة محاصرة دفاعات الأبيض.





خطف هدف مبكر

طالب الفرنسي باتريس كارتيرون لاعبى الزمالك خلال التدريبات الأخيرة ضرورة العمل على تفادى تسجيل الترجى هدف مبكر فى شباك الفارس الأبيض ما يساهم فى ارتفاع معنويات المنافس فى ظل إقامة لقاء الإياب على ملعب رادس وسط الدعم الجماهيري من الأشقاء.





ووضع المدرب الفرنسي سيناريو الستار الدفاعي الحديدي أمام لاعبي الترجي لمنع المنافس من تهديد الخطوط الخلفية وإفشال أي محاولات لاختراق العمق الزملكاوى على مدار مجريات لقاء الإياب.





الهجوم خير وسيلة للدفاع

وضع كارتيرون نصب عينيه قيام لاعبى الزمالك بامتصاص حماس الترجي خلال العشر دقائق الأولى من مجريات لقاء الإياب بالتزامن مع تحجيم القدرات الهجومية للاعب طه ياسين الخنيسي والإيفوارى أوتارا ومنع الأخير من التسديد والضغط عليه بقوة لإستخلاص الكرة منه فى أى إلتحام خلال المباراة.





كارتيرون يسعى إلى اللجوء لأسلوب الهجوم والدفاع المتوازن من أجل مواجهة المد التونسي داخل الملعب وفى مدرجات ملعب رادس واللعب على ورقة الضغط واستغلال الغيابات التى ضربت صفوف الفريق التونسي مؤخرا لأسباب تأديبية فضلا عن الإصابات على أمل تحقيق الفوز بأى نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أيضا وتفادى الخسارة بأكثر من هدف.





تجاهل الضغوط

مدرب الزمالك يعلم أن لاعبي الفريق الأبيض يتمتعون بالخبرة فى اللعب بأدغال إفريقيا إلى جانب خبراته كمدرب فى القارة السمراء لعدة فرق بمختلف مسمياتها.





كارتيرون يسعى إلى إزالة الضغوط النفسية والتحرر من أي مخاوف تحيط بلقاء الغياب والتركيز داخل المستطيل الأخضر واقتناص الفوز بأى نتيجة تعزز من تأهل الفريق الأبيض إلى المربع الذهبي فى البطولة الإفريقية.





الخواجة الفرنسي طالب لاعبى الفارس الأبيض ضرورة تحمل مسئولياتهم واللعب بشخصية البطل لاسيما وأن الزمالك حامل اللقب 5 مرات على مدار تاريخه الكروي، إضافة إلى تجاهل الحضور الجماهيري للقاء الإياب الذى يتجاوز الـ 60 ألف مشجع وعدم الإلتفات إليه باعتباره عامل ضغط إلى جانب الملعب.





الاستعانة بـ الأباتشي

لجأ كارتيرون إلى الاستعانة بخدمات محمود عبدالرازق "شيكابالا" خارج المستطيل الأخضر وذلك خلال التدريبات الأخيرة باعتباره قائد الفريق الأبيض واستغلال العامل النفسي بعد الفوز فى خلال أيام قليلة على الترجي مرتين والأهلي فى السوبر الإفريقي وذهاب دورى أبطال إفريقيا إضافة إلى السوبر المصري.





شيكابالا منح مجلس إدارة القلعة البيضاء ومدرب الزمالك بالصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على حساب الترجي بعدما سبق ووعدهم بحصد لقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي والسوبر المصري أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي.





سلاح المرتدات

نجح كارتيرون خلال مباراتي الترجي فى استغلال سلاح الهجمات المرتدة عبر مهارات المغربي أشرف بنشرقي وتفوقه فى الاختراق من العمق ونجاحه فى الهروب من الرقابة اللصيقة التى لجأ إليها لاعبو الفريق التونسي على مدار اللقائين فى السوبر الإفريقي وذهاب دورى أبطال إفريقيا.





مصطفى محمد مهاجم الزمالك الملقب بالبلدوزر الجديد تفوق فى إزعاج الدفاعات التونسية على مدار المواجهات السابقة للزمالك أمام الترجي ونجح فى القيام بدور المحطة للقادمين من الخلف وزملائه إلى جانب كونه مهاجم مشاكس وتسديده الكرات بقوة من خارج منطقة الجزاء.



الكاف يحاصر الترجي بعقوبات صارمة



قرار لجنة الانضباط فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أمس الأربعاء ساهم فى زيادة أوجاع الفريق التونسي فى لقاء الإياب ووضع الجهاز الفنى بقيادة معين الشعباني فى ورطة حقيقية.





العقوبات شملت إيقاف قائد الترجي خليل شمام 6 مباريات، وكل من اللاعب عبد الرؤوف بن غيث، والمدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي 4 مباريات، مع تغريم عناصر فريق باب سويقة 140 ألف دولار، بسبب أحداث مباراة الذهاب بـ استاد القاهرة.





فريق الزمالك يمكنه التعويل على حالة التشتت الذهنى من جانب منافسه التونسي بسبب العقوبات التى قام الكاف بفرضها على لاعبيه وجهازه الفني ووضع سيناريو مواجهة البدلاء الذين قام الشعباني وجهازه المعاون بالاستعانة بهم فى مباراة الغد الجمعة.





الغيابات تضرب الترجي

تضرب الغيابات فريق الترجي التونسي قبل مواجهة النادى الزمالك فى مباراة الإياب المقرر إقامتها مساء غد الجمعة على ملعب استاد رادس فى إطار ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يفتقد الفريق خدمات أبرز لاعبيه الجزائرى رؤوف بلغيث صانع الألعاب الذى سجل هدف الترجي فى مباراة الذهاب فى مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى النادى الزمالك فى اللقاء الذى أقيم على ملعب استاد القاهرة.





كما يغيب الظهير الأيسر الجزائرى إلياس شتى بعد الإصابة التى لحقت به فى لقاء الذهاب أمام الزمالك إضافة إلى غياب خليل شمام الظهير الأيسر أيضا بعد إيقافه 6 مباريات من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الصادرة حيال نادى الترجي التونسي فى أحداث مباراة الذهاب أمام نادى الزمالك التى انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1.



