تعرف على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

كشفت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع في جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة السابق، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.





جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.





وأوضحت "شوقي" أن تلك الفئات هي كبار السن والمدخنين والرجال، ومرضى الجهاز التنفسي، ومرضى السكر، والعاملين في صناعات تؤثر على وظائف التنفس ومرضى الأورام.





وتابعت "شوقي" أن التدخين من أخطر الكوارث التي تصيب الإنسان بالأمراض، خاصة أمراض أورام الرئة، وضعف الجهاز التنفسي، ونسبة الإصابة بفيروس كورونا من المدخنين.