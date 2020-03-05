مفاجآت عن صفقة منتظرة بين الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تلقي محمد عواد، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرضا من نادي بيراميدز، للإنتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "Ten": " بعض الوسطاء عرضوا عودة أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، إلي الزمالك مرة أخري مقابل انتقال عواد، ولكن مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء رفض ذلك وقال نصًا "على جثتي الشناوي يدخل النادي تاني".



