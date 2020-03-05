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رياضة

مفاجآت عن صفقة منتظرة بين الزمالك وبيراميدز

الخميس 05/مارس/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تلقي محمد عواد، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرضا من نادي بيراميدز، للإنتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "Ten": " بعض الوسطاء عرضوا عودة أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، إلي الزمالك مرة أخري مقابل انتقال عواد، ولكن مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء رفض ذلك وقال نصًا "على جثتي الشناوي يدخل النادي تاني".

وأضاف: "عواد يرغب فى الرحيل من الزمالك فى نهاية الموسم بسبب عدم مشاركته خلال الفترة الماضية منذ تولي كارتيرون وظل حبيسًا لدكة البدلاء".
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