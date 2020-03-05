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فن

طرح كليب هبطل طيبة لنجمة ستار أكاديمي والشبكشي على يوتيوب.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 11:57 م
كليب هبطل طيبة لنجمة
كليب هبطل طيبة لنجمة ستار أكاديمي والشبكشي
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سعيد فراج
طرحت شركة "نيوجينيريشن" للإنتاج الفني، منذ قليل، فيديو كليب "هبطل طيبة" لنجمة ستار أكاديمي سالي أحمد، ومطرب الراب أحمد الشبكشي، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

ويعرض الكليب بشكل حصري على قناة" فري تي في ميوزيك" لصاحبها نصر محروس. 

تم تصوير الكليب ما بين بيروت ومصر على مدار يومين تحت إشراف المخرج والمنتج حسام بدران.

الأغنية من كلمات محمود سليمان ومن ألحان محمد قماح، ومن توزيع أحمد عبد السلام. 
 
وشاركت سالي أحمد ببرنامج ستار أكاديمي في موسمه الرابع، بينما تعاون أحمد الشبكشي مع الفنان محمد رمضان في كتابة أغنيتي "إنساي"، و"الملك".
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