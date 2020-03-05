طرح كليب هبطل طيبة لنجمة ستار أكاديمي والشبكشي على يوتيوب.. فيديو

طرحت شركة "نيوجينيريشن" للإنتاج الفني، منذ قليل، فيديو كليب "هبطل طيبة" لنجمة ستار أكاديمي سالي أحمد، ومطرب الراب أحمد الشبكشي، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".





ويعرض الكليب بشكل حصري على قناة" فري تي في ميوزيك" لصاحبها نصر محروس.





تم تصوير الكليب ما بين بيروت ومصر على مدار يومين تحت إشراف المخرج والمنتج حسام بدران.





الأغنية من كلمات محمود سليمان ومن ألحان محمد قماح، ومن توزيع أحمد عبد السلام.