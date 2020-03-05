وزير السياحة والآثار: اشتغلت مرشدا سياحيا قبل تعييني في الجامعة

قال د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن معبد الأقصر اشترك في تشييده أكثر من فرعون.





وأضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن الجزء الخلفي من المعبد شيده امنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر، والجزء الامامي شيده رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشر .





وتابع خالد العناني:" رمسيس الثاني شيد الصرح الكبير ومسلتين واحدة قائمة والثانية أهدتها مصر إلى فرنسا ويوجد تمثالين في واجهة المعبد وتماثيل أخرى تم استكمال تشييدها".





وأردف خالد العناني:" اشتغلت مرشدا سياحيا لفترة قبل تعييني في الجامعة والتحول إلى العمل الأكاديمي، واسعد بتلك الفترة لأني اكتسب خبرات كثيرة منها".





واستطرد خالد العناني: "عند تولي الحقيبة الوزارية تم ترميم أجزاء من التماثيل المتواجدة في واجهة معبد الأقصر، وتم ترميمها بواسطة موظفي المجلس الأعلى للآثار".



