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وزير السياحة والآثار: اشتغلت مرشدا سياحيا قبل تعييني في الجامعة

الخميس 05/مارس/2020 - 11:43 م
خالد العناني وزير
خالد العناني وزير السياحة والآثار
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هاني حسين
قال د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن معبد الأقصر اشترك في تشييده أكثر من فرعون.

وأضاف خالد العناني في  حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن  الجزء الخلفي من المعبد شيده امنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر، والجزء الامامي شيده رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشر .

وتابع خالد العناني:"  رمسيس الثاني شيد الصرح الكبير ومسلتين واحدة قائمة والثانية أهدتها مصر إلى فرنسا ويوجد تمثالين في واجهة المعبد وتماثيل أخرى تم استكمال  تشييدها".

وأردف خالد العناني:"  اشتغلت مرشدا سياحيا لفترة قبل تعييني في الجامعة والتحول إلى العمل الأكاديمي، واسعد بتلك الفترة لأني اكتسب خبرات كثيرة منها".

واستطرد خالد العناني: "عند تولي الحقيبة الوزارية تم ترميم أجزاء من التماثيل المتواجدة في واجهة معبد الأقصر، وتم ترميمها بواسطة موظفي المجلس الأعلى للآثار".

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